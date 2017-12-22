​22 декабря, в преддверии новогодних праздников, в Правительстве региона шести многодетным семьям были торжественно вручены правоустанавливающие документы на земельные участки в селе Спас-Виталий Ярославского муниципального района.

– Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами задачу усилить поддержку многодетных семей. В нашем регионе многое делается в этом отношении, и одно из ключевых направлений работы – предоставление таким семьям земельных участков, – сказал заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – По инициативе губернатора Дмитрия Миронова внесены изменения в областной закон, позволяющий предоставлять участки многодетным в аренду без торгов. По новой упрощенной схеме получить землю для строительства жилья или ведения подсобного хозяйства смогли более 130 семей.

На сегодняшний день начиная с 2011 года на территории области бесплатно предоставлено в собственность граждан 3405 земельных участков, из них 2342 – многодетным семьям. Как сообщил заместитель главы Ярославского муниципального района Дмитрий Мальков, в Ярославском МР всего бесплатно предоставлен в собственность 451 земельный участок отдельным категориям граждан, в том числе 429 – многодетным. На учете на предоставление участков состоят 1023 человека, из них 994 – многодетные.

– Возможность строительства собственного дома – важный и сложный этап в вашей жизни. Думаю, что это стало для вас отличным новогодним подарком, – сказала заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская, обращаясь к многодетным семьям. – И хотя до новоселья еще далеко, уверена, что каждый из вас уже представляет, каким будет новый дом и как изменится жизнь вашей большой семьи.

У семьи Мягковых, воспитывающей троих малышей, уже готов четкий план по освоению полученного в собственность земельного участка.

– Построим большой дом, чтобы дети росли на свежем воздухе, – рассказал глава семейства Николай Мягков. – Будем работать поэтапно. Уже уточнили в администрации поселения, что можно провести газ к участку, да и подъезд хороший. Нас все устраивает. Мы очень довольны. Безусловно, такая поддержка со стороны государства очень важна, так как она реально помогает многодетным семьям улучшить качество жизни.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 15:00
37 просмотров