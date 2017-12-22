​22 декабря, в преддверии новогодних праздников, в Правительстве региона шести многодетным семьям были торжественно вручены правоустанавливающие документы на земельные участки в селе Спас-Виталий Ярославского муниципального района.



– Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами задачу усилить поддержку многодетных семей. В нашем регионе многое делается в этом отношении, и одно из ключевых направлений работы – предоставление таким семьям земельных участков, – сказал заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – По инициативе губернатора Дмитрия Миронова внесены изменения в областной закон, позволяющий предоставлять участки многодетным в аренду без торгов. По новой упрощенной схеме получить землю для строительства жилья или ведения подсобного хозяйства смогли более 130 семей.



На сегодняшний день начиная с 2011 года на территории области бесплатно предоставлено в собственность граждан 3405 земельных участков, из них 2342 – многодетным семьям. Как сообщил заместитель главы Ярославского муниципального района Дмитрий Мальков, в Ярославском МР всего бесплатно предоставлен в собственность 451 земельный участок отдельным категориям граждан, в том числе 429 – многодетным. На учете на предоставление участков состоят 1023 человека, из них 994 – многодетные.



– Возможность строительства собственного дома – важный и сложный этап в вашей жизни. Думаю, что это стало для вас отличным новогодним подарком, – сказала заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская, обращаясь к многодетным семьям. – И хотя до новоселья еще далеко, уверена, что каждый из вас уже представляет, каким будет новый дом и как изменится жизнь вашей большой семьи.



У семьи Мягковых, воспитывающей троих малышей, уже готов четкий план по освоению полученного в собственность земельного участка.



– Построим большой дом, чтобы дети росли на свежем воздухе, – рассказал глава семейства Николай Мягков. – Будем работать поэтапно. Уже уточнили в администрации поселения, что можно провести газ к участку, да и подъезд хороший. Нас все устраивает. Мы очень довольны. Безусловно, такая поддержка со стороны государства очень важна, так как она реально помогает многодетным семьям улучшить качество жизни.