​В Некрасовской районной больнице завершен ремонт помещений двух отделений – детского и инфекционного. Результаты проведенной работы оценил губернатор области Дмитрий Миронов, 22 декабря посетивший медучреждение в рамках рабочей поездки.



Глава региона побывал в детском отделении, где приведены в порядок помещения дневного стационара, столовой, игровой комнаты, процедурного кабинета. В здании заменены перекрытия, сети электроснабжения, инженерные коммуникации, а также окна и двери. Восстановлены перегородки, сделаны полы на 1-м и 2-м этажах, выполнены отделочные работы.



Также было обновленно инфекционное отделение. Оно переехало в здание бывшего родильного отделения. В помещениях также выполнены работы капитального характера, связанные с заменой коммуникаций, проведена отделка.



Губернатор положительно оценил увиденное, выразив уверенность, что местные жители будут удовлетворены результатом. Именно они рассказали главе региона о проблемах в центральной больнице, когда он в феврале прибыл в район с рабочим визитом. По поручению губернатора Дмитрия Миронова были выделены средства из областного бюджета, чтобы строители могли провести работы в кратчайшие сроки.



– В преддверии Нового года в сфере здравоохранения Некрасовского района произошли радостные события, – сказал Дмитрий Миронов. – Завершился капитальный ремонт помещений детского и инфекционного отделений центральной больницы, на который из областного бюджета было выделено в общей сложности семь с половиной миллионов рублей. Я поздравляю всех сотрудников медучреждения! Уверен, здесь будет комфортно работать, качество медобслуживания в районе повысится, и пациенты будут довольны.



Как отметил главный врач Некрасовской центральной районной больницы Константин Багарский, поведена большая работа:



– Учитывая некоторые особенности, связанные с возрастом здания, пришлось контролировать процесс с самого начала, с составления проектно-сметной документации. Мы были на постоянной связи с подрядчиком. Было непросто, но мы справились.



В завершение визита Дмитрий Миронов передал районной больнице автомобиль скорой помощи.



– В рамках реализуемой федеральной программы поддержки автомобильной промышленности позвольте вручить вам ключи от новой машины. Очень надеюсь, что в наших погодных условиях она будет полезна и поможет в вашем нелегком труде, – подчеркнул Дмитрий Миронов.



Он добавил, что работа по совершенствованию системы здравоохранения будет продолжена в следующем году, в том числе, благодаря поддержке Президента России Владимира Путина. Регион получил из резервного фонда главы государства более 250 миллионов рублей. Уже объявлены аукционы на выполнение работ по капитальному ремонту зданий, приобретение медицинского оборудования и компьютерной техники для 17 лечебных учреждений Ярославской области.