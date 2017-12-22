​В соседнем, Костромском, регионе на территории одной из птицефабрик выявлен грипп птиц. Введен карантин. В связи с этим 22 декабря заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов провел внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии.



В ее работе приняли участие представители департамента ветеринарии и подчиненных ему госучреждений, территориальных управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора, департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка, департамента здравоохранения и фармации, департамента региональной безопасности, сотрудники МЧС и МВД, руководители птицеводческих предприятий.



В настоящее время на территории РФ зарегистрировано 34 очага гриппа птиц.



– Учитывая социальные последствия и огромный экономический ущерб, наносимый отрасли птицеводства данным заболеванием, сегодня нам необходимо рассмотреть вопрос обеспечения эпизоотического благополучия и эффективности реализации мероприятий по предупреждению заноса и распространения гриппа птиц, – отметил Валерий Холодов. – Особое внимание важно обратить на проблемы, существующие в птицеводческих хозяйствах региона, и на межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти всех уровней.



Директор департамента ветеринарии области – главный государственный ветеринарный инспектор Александр Чавгун призвал присутствующих принять все необходимые меры для недопущения заноса заболевания в регион.



По результатам работы комиссии сформирован проект поручений, предусматривающих реализацию мероприятий оперативного и профилактического характера.