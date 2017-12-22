|22 декабря в ходе рабочей поездки в Некрасовский район губернатор Дмитрий Миронов встретился с молодыми специалистами центральной больницы, трудоустроенными по программе «Земский доктор».
Врач-педиатр Светлана Колосова и врач общей практики Мария Игнатьева приступили к работе осенью и уже получили единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей. В ближайшие годы штат сотрудников Некрасовской ЦРБ пополнят еще три новых специалиста, которые заключили договоры о целевом обучении с департаментом здравоохранения и фармации.
– Решение кадрового вопроса в медицинских учреждениях сельской местности находится под контролем Правительства Ярославской области, – отметил Дмитрий Миронов. – Мы работаем над привлечением в отрасль молодых специалистов, в том числе с помощью программы «Земский доктор». А со следующего года в регионе начнет действовать программа «Земский фельдшер».
В рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина в регионе действует программа «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций». В 2018 году планируется предоставление одного миллиона рублей по программе «Земский доктор» восемнадцати врачам. Выплата в размере 500 тысяч рублей по программе «Земский фельдшер» предусмотрена для двенадцати человек.
В этом году в медицинские учреждения региона трудоустроены более 120 молодых специалистов.
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вчера, 17:30
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