​22 декабря в рамках рабочего визита в Некрасовский район губернатор Дмитрий Миронов проинспектировал строительство ледового комплекса с искусственным покрытием.



Сейчас возведение объекта находится в завершающей стадии. Начались внутренние строительно-монтажные работы. Комплекс подключен к сетям электро-, водо- и теплоснабжения.



– Очень важно выполнить все работы качественно и в срок, чтобы в Некрасовском появился современный спортивный комплекс, способный прослужить долгие годы, - отметил Дмитрий Миронов. – Строительство должно завершиться к концу января. Предлагаю приурочить торжественное открытие ФОКа к традиционному матчу памяти хоккейной команды «Локомотив», который в Некрасовском проходит в середине февраля. Сам с удовольствием приму в нем участие, если поступит такое предложение.



С просьбой о строительстве в поселке физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной к Дмитрию Миронову обратились родители погибших хоккеистов «Локомотива». Один из них – отец Александра Галимова, Саидгерей. Именно по его приглашению глава региона принял участие в традиционном февральском матче памяти хоккеистов «Локомотива», который на протяжении пяти лет проходит в Некрасовском.



Идею возведения нового ФОКа поддержали жители района. Финансирование проекта взял на себя инвестор в лице ОА «Группа компаний «ЕКС». Работы начались в августе. Уже в октябре был готов металлический каркас сооружения.



– Сейчас установлен купол, идут внутренние работы, в частности, по созданию искусственного покрытия, – рассказал генеральный директор подрядной организации АО «Группа компаний «ЕКС» Алексей Власов. – Сейчас идет укладка плиты для заморозки льда. Скоро мы запустим техническую заморозку. Уже установлено оборудование для охлаждения. Параллельно ведется отделка административно-технических помещений.



Площадь объекта составит почти 1,5 тысячи квадратных метров. Спортивное сооружение будет способно вместить около 220 зрителей. Также планируется оборудовать раздевалки, помещения для уборочной техники, конференц-зал и буфет.



С введением комплекса в эксплуатацию появится 14 новых рабочих мест.



Объект передадут в распоряжение Некрасовской детско-юношеской спортивной школы. Здесь будет тренироваться местная хоккейная команда, а также юные фигуристы.



Строители обещают завершить работы к концу января. Торжественное открытие комплекса по предложению Дмитрия Миронова назначено на февраль. Именно в этом месяце в Некрасовском традиционно проходят памятные товарищеские хоккейные матчи.