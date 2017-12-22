​В преддверии Нового года в Багряниковской школе-интернате прошел праздник для детей из детских домов Первомайского района. От лица губернатора Дмитрия Миронова и Правительства области ребят поздравила заместитель председателя Правительства Екатерина Троицкая.



– Мы старались сделать сегодняшний день запоминающимся для детей. Их радость, счастливые глаза дорогого стоят, – сказала она.



В Багряниковской школе 83 воспитанника в возрасте от 10 до 18 лет. Специально в честь праздника к ним присоединились ребята из Шильпуховского дома-интерната, им от 9 до 16 лет.



Для детей был организован праздничный концерт с участием шоу трансформеров, всем достались вкусные подарки.



Ребята тоже подготовились к приезду гостей. Они выступили с новогодней программой – вокальными и танцевальными номерами.