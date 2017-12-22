​23 декабря глава региона Дмитрий Миронов принял участие в пленарном заседании XVII съезда «Единой России». Мероприятие прошло в Москве на ВДНХ.



Участники встречи высказали поддержку выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост Президента РФ, а также обсудили вопрос утверждения основной модели предварительного внутрипартийного голосования.



Как отметил Дмитрий Миронов, приоритетом для Правительства Ярославской области остается исполнение майских указов Президента. Это повышение качества жизни учителей, врачей и других категорий граждан, модернизация производства, подготовка кадров. Работа в этих направлениях в регионе находится под постоянным контролем органов власти, партии «Единая Россия» и общественности.



В работе съезда приняли участие около 2500 человек: 455 делегатов 85 региональных отделений «Единой России», руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы, представители исполнительной и законодательной власти регионов, секретари региональных политсоветов «Единой России», члены экспертного и научного сообщества. В состав официальной делегации Ярославской области вошли также депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова, заместитель губернатора Андрей Шабалин, секретарь регионального отделения партии, председатель областной Думы Михаил Боровицкий, его заместитель депутат облдумы Ольга Хитрова и другие представители отделения.



В рамках съезда была проведена выставка партийных проектов, работали дискуссионные площадки, посвященные темам «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава». Участники подвели итоги первого года реализации программы партии и обозначили планы на следующий год.