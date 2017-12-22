Новый год в стиле ретро, сказочный, фольклорный и необычный. О самых интересных новогодних предложениях для гостей и жителей области в ходе пресс-конференции рассказала журналистам директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.



– Путешествовать по Ярославской области можно как минимум 12 дней, – отметила Юлия Рыбакова. – Сейчас большим спросом пользуется такое направление, как городской туризм, а в регионе 11 городов, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, и каждый из них уникален. Людям интересно приезжать, гулять по улицам, знакомиться с историей городов, традициями и людьми.



В этом году Ярославская область порадует гостей широким спектром разнообразных новогодних предложений. Продолжая добрую традицию прошлого года, на Советской площади в Ярославле открылась новогодняя ярмарка с бесплатным катком, вкусными угощениями и красивой елкой. Новогодние балы дают Ярославский художественный музей и музей-усадьба «Карабиха». Дворянские развлечения предлагает усадьба Леонтьевых «Воронино» в Ростовском районе: от танцев до бегов борзых и конных прогулок. Новый год в стиле ретро можно отпраздновать в музее «Советская эпоха» рыбинского поселка ГЭС, а вспомнить народные праздничные традиции предлагают самая красивая деревня России Вятское, Гаврилов-Ям и музей кацкарей в Мартынове.



Готовы к встрече гостей и сказочные бренды региона: Баба-яга в Кукобое, Мышиный царь в Мышкине, в Ростове – Царевна-лягушка и Алеша Попович, в Переславле – царь Берендей. Много предложений в Ярославской области и для любителей активного отдыха. Большой каток работает на Советской площади в Ярославле, ретрокаток залит в рыбинском поселке ГЭС (в наличии 70 пар советских коньков), а когда позволит погода, каток появится и на пруду в Ростовском кремле.



Отдельное предложение для гостей региона – «Зима в Ростове» под эгидой Ростовского кремля. В программе – активный и культурный досуг, неспешные прогулки по экотропам, веселые забавы и гастрономические изыски русской кухни. Партнеры программы – гостиницы и рестораны – предлагают гостям праздничные скидки.



Как отметила Юлия Рыбакова, на сегодняшний день практически все номера в гостиницах региона уже забронированы.



– Мы особенно рассчитываем на туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и соседних регионов, – подчеркнула Юлия Рыбакова. – Популярность событийных мероприятий, которые проводятся в Ярославской области, растет. Например, «НаШествие Дедов Морозов – 2017» стало одним из самых массовых за девять лет проведения карнавала. В параде по главным улицам города прошли более 2000 человек, порядка 15 тысяч рыбинцев и гостей города посмотрели праздничную программу на площади у дворца спорта «Полет». В первом «НаШествии Дедов Морозов» в 2009 году участвовали всего 25 человек.



В рамках задач, поставленных стратегией «10 точек роста», департамент туризма планомерно работает над увеличением турпотока в регион.



– За 11 месяцев 2017 года в области уже побывали 3,6 миллиона туристов. По итогам всего прошлого года этот показатель составил 2,9 миллиона человек. Год еще не закончился, а у нас уже на 700 тысяч гостей больше, – подчеркнула Юлия Рыбакова. – Вырос и средний чек расходов гостей на территории региона: если в 2016 году они тратили 3860 рублей, то в 2017-м уже 4360 рублей.