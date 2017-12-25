|В клинической больнице №9 Ярославля в тестовом режиме начал работать новый рентгенодиагностический аппарат. На его приобретение из резервного фонда Президента России Владимира Путина региону было выделено более 7 миллионов рублей.
Установка дополнительной современной техники позволит увеличить объем помощи пациентам в экстренных случаях и при поликлинических исследованиях.
– Благодаря новому рентген-аппарату мы сможем наладить бесперебойное обследование пациентов в круглосуточном режиме, – рассказала заместитель главного врача больницы Виктория Васенина. – С января новый комплекс начнет работать в полную силу, и необходимую помощь смогут получать более 60 человек в сутки.
За счет федеральных средств, выделенных девятой городской больнице, также идет ремонт помещений для поликлиники №1. Здесь для удобства ярославцев весной следующего года будет реализован проект «Бережливая поликлиника».
Справка
В этом году из резервного фонда Президента России Владимира Путина Ярославской области выделено около 250 миллионов рублей на выполнение работ по капитальному ремонту зданий, приобретение медицинского оборудования и компьютерной техники для 17 лечебных учреждений.
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