Сразу в трех районах области – Угличском, Мышкинском и Большесельском – в прошедшие выходные состоялись праздничные предновогодние мероприятия. Они прошли во дворах, отремонтированных в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе».



В Угличе, в микрорайоне Солнечном, заасфальтировано более тысячи квадратных метров проездов и площадок, установлены скамейки и урны, новые фонари, для детей обустроено игровое пространство. Общая стоимость работ составила 1 миллион 800 тысяч рублей. Их завершение местные жители отметили большим спортивным праздником.



В соседнем районе – Мышкинском – в эти выходные также прошли народные гулянья. Во дворе собрались жители улицы Успенской районного центра. Здесь отремонтированы внутридворовые проезды, установлены скамейки, ограждения. На реализацию проекта направлено более 800 тысяч рублей. За благоустройство этой территории высказались все жители, принимавшие участие в голосовании.



– Губернаторский проект по созданию комфортной городской среды «Решаем вместе» направлен на поддержку инициативных людей и формирование адресной бюджетной политики с учетом запросов самих жителей, а не чиновников, – сказала заместитель главы по социальным вопросам Галина Чикорова. – Именно население может обозначить наиболее актуальную проблему и предложить оптимальный вариант ее решения. Люди очень активно контролировали ход работ, следили за качеством их исполнения.



Праздничные мероприятия прошли и в поселке Юхоть. Здесь после реконструкции открыт местный Дом культуры. Объект преобразился как снаружи, так и внутри: установлено новое музыкальное, звуковое и световое оборудование. Жители поселка не сомневаются, что будут отмечать теперь здесь все торжественные события.



Повод собраться вместе и устроить праздник на свежем воздухе был и у жителей Большого Села, где благоустроена придомовая территория по адресу: улица 3-я Строителей, 8. Теперь и в этом дворе ровные заасфальтированные проезды и новая современная детская игровая площадка.



Губернаторский проект «Решаем вместе» реализуется в Ярославской области с начала 2017 года по инициативе главы региона Дмитрия Миронова. Программа направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной Президентом России Владимиром Путиным. Главная цель проекта – вместе с гражданами навести порядок во дворах и на территориях общего пользования, повысить качество жизни в разных населенных пунктах.



В следующем году эта работа будет продолжена. Общественное обсуждение территорий, на которых, по мнению жителей региона, необходимо провести благоустройство, уже началось.