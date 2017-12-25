​27 декабря в 14.30 на Советской площади областного центра главный Дед Мороз страны встретится с ярославскими детьми. Для малышей он подготовил памятные сувениры, а городские артисты – праздничную программу.



Дед Мороз отправился в путешествие по России со своей родины, из Великого Устюга, 1 ноября. За это время он побывал во Владивостоке, Ростове-на-Дону, Туле, Калининграде и многих других городах. Завершится маршрут в Москве, куда новогодний волшебник отправится сразу после остановки в Ярославской области. Планируется, что Дед Мороз встретится с несколькими семьями региона и исполнит их самые заветные желания.



На Советской площади Ярославля уже работают резиденция Деда Мороза, каток, ресторанный комплекс и ярмарочные ряды. Хорошее настроение горожанам дарят лучшие танцевальные и вокальные коллективы города.