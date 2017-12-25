​Авиакомпания «Саратовские авиалинии» открыла продажи билетов по направлению Ярославль – Симферополь. Первый вылет в сезоне 2018 года запланирован на 8 июня. Полеты по маршруту Ярославль – Симферополь будут осуществляться по средам и субботам на комфортабельном авиалайнере «Embraer 190» вместимостью 114 пассажиров.



– В 2017 году по направлению Симферополь аэропорт обслужил 8266 пассажиров, что на 40 процентов больше, чем в 2016-м. В общей сложности за 2017 год мы нарастили пассажиропоток в два раза, – отметил генеральный директор аэропорта Туношна Анатолий Козлов.



Также в летнем сезоне 2018 года «Саратовские авиалинии» будут осуществлять полеты из Ярославля в Сочи по субботам и из Ярославля в Анапу по воскресеньям.



Открытие продаж билетов в Сочи и Анапу ожидается уже до конца 2017 года.