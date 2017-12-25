​На уборке автодорог региональной собственности за прошедшие сутки было задействовано 396 единиц техники. Утром выведено около 230 единиц. Работа идет в штатном режиме. Об этом сообщил директор Ярославской областной дорожной службы Антон Заев.



– Мы держим под контролем обстановку на дорогах областного и местного значения, собираем информацию, поступающую из муниципальных образований, – сказал Антон Заев. – Привлекаем все необходимые силы и средства.



В первоочередном порядке работы проводятся на дорогах опорной сети, трассах с автобусным сообщением, на школьных маршрутах, мостах, путепроводах, опасных участках. В случае сложных дорожных условий кураторы на своих объектах берут ситуацию под личный контроль.



На сегодняшний день регион обеспечен всеми необходимыми силами, техникой и материалами для качественной обработки трасс. Реагентов и техники у подрядчиков достаточно. Ситуация на контроле у Правительства области.



При наличии замечаний к качеству уборки дорог жители региона могут позвонить в круглосуточные диспетчерские службы ГКУ ЯО «Ярдорслужба», ГП «Ярдормост», филиалов ГП «Ярдормост». По всем обращениям будут приняты соответствующие меры.



– Во избежание дорожно-транспортных происшествий необходимо соблюдать меры безопасности, быть предельно внимательными на дороге, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, – добавил Антон Заев. – Не оставляйте свои автомобили на проезжей части, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике. Также пешеходам необходимо быть осторожными при пересечении проезжей части, а в темное время суток использовать в одежде световозвращающие элементы.



Справка



Работы по содержанию областных дорог этой зимой продолжает выполнять госпредприятие «Ярдормост». В ноябре прошлого года ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» заключило с ним контракт сроком до 30 июня 2018 года.