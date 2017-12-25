|В новогоднюю ночь тех, кто соберется на Советской площади Ярославля, ждут сюрпризы. Об этом сообщила директор областного департамента культуры Марина Васильева.
Одно из ключевых мероприятий праздничной программы – уникальное архитектурное 3D-мэппинг-шоу. Оно будет показано на фасаде здания Правительства региона с помощью лазерного и видеопроекционного оборудования, закрепленного на двух специально установленных для этого башнях.
– Шоу начнется сразу после поздравления Президента России и боя курантов и будет повторено несколько раз, – отметила Марина Васильева. – Мы совершим самое необыкновенное путешествие по истории Ярославской области. В шоу будут отражены подвиги знаковых героев нашей земли – Ярослава Мудрого, Александра Невского, Федора Волкова, Федора Ушакова, Михаила Кошкина, Валентины Терешковой.
Программа создана специально для Ярославля соорганизаторами московского международного фестиваля «Круг света» в 2017 году – студией из Нижнего Новгорода «Dream Laser».
Организация новогодних торжеств в центре Ярославля финансируется в том числе из внебюджетных источников, за счет средств благотворительного фонда «Центр социальных инициатив Ярославской области».
Полная программа мероприятий новогодней ночи на Советской площади Ярославля
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