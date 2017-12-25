​25 декабря на территории старого кислогудронного пруда НПЗ имени Д.И. Менделеева начались эколого-инженерные исследования. Цель – получение данных о степени загрязнения нефтепродуктами грунтов, подземных и поверхностных вод. Эта информация в дальнейшем будет использована при разработке проекта по утилизации содержимого отстойников и проведении их рекультивации.



– Важным итогом этого года стал одновременный запуск НПЗ имени Д.И. Менделеева и проектов по ликвидации накопленного ущерба прошлых лет на его территории, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Впервые в регионе реализован комплекс мер в направлении ликвидации накопленного ущерба прошлых лет. Данное направление обозначено в числе приоритетных Президентом РФ Владимиром Путиным в рамках проведения Года экологии и на последующие годы. Оно является частью проекта «Чистая Волга», запущенного на федеральном уровне по инициативе губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.



Пруд-накопитель, созданный еще в 1870 году, расположен в водоохранной зоне реки Волги. Отходы производства складировались здесь в течение многих десятилетий. В настоящее время накопитель засыпан.



Исследования проводятся методом шурфирования. В течение 60 дней на территории пруда и рядом с ним будет пробурено 10 скважин глубиной 15 метров и произведен отбор и анализ проб грунта и грунтовых вод.



Роман Колесов добавил, что экологическая обстановка в районе НПЗ находится на постоянном контроле Правительства Ярославской области. Мониторится состояние реки Печегды – проводится отбор проб воды в месте сброса сточных вод предприятия для биотестирования. По результатам анализа признаки токсичности не выявлены. В связи со стабилизацией ситуации на предприятии режим ЧС на территории Тутаевского муниципального района отменен.



– Стабильно осуществляется очистка производственных, ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод, – сообщил генеральный директор НПЗ имени Д.И. Менделеева Олег Краснонос. – Постоянно поддерживается безопасный уровень кислой воды в прудах открытого типа, где идет откачка жидкости с помощью установки КАРИ с последующей нейтрализацией и очисткой. Утвержден бизнес-план развития предприятия на 2018 год. Разработана и утверждается пятилетняя инвестиционная программа, направленная на дальнейшее развитие и модернизацию производства.



Справка



В августе 2017 года запущено основное производство ЯНПЗ имени Д.И. Менделеева. За прошедшее время переработано 93640 тонн нефтяного сырья. Выработано более 15 тысяч тонн газового бензина, почти 14 тысяч тонн технологического топлива, 35 тысяч тонн топочного мазута и другие виды продукции.



На сегодня на предприятии работают 411 человек.