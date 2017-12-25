​25 декабря в Ростовском районе открылся многофункциональный комплекс придорожного сервиса для водителей. Это первый инфраструктурный объект европейского уровня в регионе, рассчитанный на автотуристов.



– На заседании президиума Госсовета в Ялте, посвященном развитию туризма в России, глава государства Владимир Путин подчеркнул, что для привлечения турпотока регионам необходимо активно расширять туристическую инфраструктуру, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Мы делаем ставку в том числе на развитие придорожного сервиса. Это позволит создать комфортную среду для путешественников и обеспечить их качественными услугами. Планируется, что в Ярославском регионе появится еще несколько таких придорожных зон с общим объемом инвестиций не менее 100 миллионов рублей.



Многофункциональная зона «Ростов» находится на 193-м километре федеральной трассы М8 «Холмогоры». Объект построен в соответствии с трехсторонним соглашением о сотрудничестве между Правительством Ярославской области, ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» и ООО «Кафе «Баранка» в рамках реализации стратегии «10 точек роста».



В создание комплекса вложено порядка 250 миллионов рублей. Расположен он по обе стороны дороги для удобства путешественников, как въезжающих в Ростов, так и выезжающих из него. В состав комплекса входят автозаправочная станция с мини-маркетом, кафе «Баранка», детские городки со спортивными тренажерами, стоянки для легкового и грузового транспорта, бесплатная подкачка шин.



Предусмотрена сервисная зона для караванеров, любителей путешествовать в автодомах. Для них подготовлены площадки для слива и заправки водой. Готов дорожный комплекс и к приему туристов с ограниченными возможностями. Территория оборудована специальными санитарными комнатами и направляющими для слабовидящих людей.



Новый комплекс позволит обеспечить рабочими местами около 100 жителей Ростовского района.



– В последнее время количество индивидуальных туристов значительно выросло, – сказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Люди самостоятельно планируют свой отдых, садятся в автомобиль и отправляются в путешествие. Поэтому потребность в качественном придорожном сервисе есть. Очень важно, что в таких точках гости региона смогут получить информацию о Ярославской области, туристических программах, гостиницах, ресторанах и купить сувениры.