​25 декабря 32 юных жителя Ярославской области отправились на главную елку страны в Москву, в Государственный Кремлевский дворец.



– В преддверии Нового года каждый из нас ждет какого-то чуда, какой-то сказки, и вот такой подарок для наших детей – они отправляются в Москву на елку! – сказала заместитель директора департамента образования Ярославской области Татьяна Иванова. – Это мероприятие проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Пока мы можем только догадываться, что будет на новогоднем представлении – это сюрприз.



Среди участников поездки – дети из Переславской школы-интерната, ребята из замещающих семей, а также школьники, ставшие победителями различных конкурсов и олимпиад. Сопровождают делегацию медицинский работник и сотрудник полиции. Программа также предусматривает экскурсию в Измайловский кремль, где пройдет развлекательная квест-игра «В поисках клада».



В столицу из региона сегодня отправилась еще одна детская делегация – на новогоднюю елку, которую проводит Министерство образования и науки РФ. Это девять воспитанников Переславского санаторного детского дома. Все они отличаются активной жизненной позицией, успехами в учебе и спорте. Дети посетят новогоднее представление – ледовое шоу «Руслан и Людмила», после которого их ждут поздравления от Деда Мороза и новогодние подарки. Кроме того, для них будут организованы прогулка по ВДНХ, посещение интерактивной программы павильона «Москвариум», обзорная экскурсия по городу.