​25 декабря правоустанавливающие документы на земельные участки в Переславле-Залесском под индивидуальное жилищное строительство получили 17 семей, в их числе многодетные и молодые.



– По поручению главы государства Владимира Путина в регионе разработан комплекс мер по поддержке молодых семей, направленных на создание дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребенка, – сказал заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – По инициативе губернатора Дмитрия Миронова внесены изменения в региональный закон, позволяющий предоставлять участки многодетным семьям в аренду без торгов. По новой упрощенной схеме получить землю для строительства жилья или ведения подсобного хозяйства смогли более 130 семей. Кроме того, усилена работа по бесплатному предоставлению в собственность участков молодым семьям. Это очень важно, так как дает возможность улучшить качество жизни.



На данный момент по сравнению с прошлым годом в регионе сформировано почти на 50 процентов больше земельных участков для передачи отдельным категориям граждан.



Как рассказал глава Переславля-Залесского Владимир Волков, за последние годы в городе бесплатно предоставлено для индивидуального жилищного строительства 173 земельных участка, из них 113 – молодым семьям. На учете по состоянию на 1 декабря – 29 человек, тогда как на начало года их было 94. Оставшихся очередников планируется обеспечить участками в ближайшие месяцы.



Для семьи Алексея Дерюги получение документов на земельный участок – радостное событие. В очередь они встали полтора года назад. Сейчас снимают квартиру в Переславле-Залесском.



– Строительство планируем начать в следующем году, – рассказал Алексей Дерюга. – Участок отличный. Недалеко детский сад, да и подъезд хороший. Конечно, очень рады. Хотим построить двухэтажный дом, чтобы места хватило всем.