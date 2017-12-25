​25 декабря в Ярославле прошла новогодняя встреча победителей, призеров и дипломантов образовательных и творческих интернет-проектов. Участие в мероприятии приняли 400 школьников и педагогов из разных районов региона. Для них были подготовлены «Нескучный математический Новый год», научно-образовательная программа, а также особый подарок – спектакль-мюзикл.



– Мы видим, что с каждым годом дети начинают работать в Интернете все раньше: сегодня здесь есть и те, кому 8 – 9 лет, – отметила первый заместитель директора департамента образования Светлана Астафьева. – Такие пробы позволяют школьникам в будущем определиться со своей профессией. А для нас очень важно, чтобы Интернет для них был безопасным. Для этого мы проводим большое количество мероприятий: рассказываем, как вести себя в сети, с какими сайтами можно работать, на какие обращения можно откликаться, а на какие нельзя категорически.



Организацией масштабных интернет-проектов в течение многих лет занимается Центр телекоммуникаций департамента образования Ярославской области. Только за последние два месяца он реализовал проекты, объединившие 5 тысяч учащихся региона. К образовательным инициативам Центра телекоммуникаций присоединились представители 69 регионов Российской Федерации и пять стран: Белоруссия, Македония, Казахстан, Узбекистан, Египет.



С помощью интернет-технологий школьники от 7 до 18 лет решали творческие задачи, проводили исследования, разрабатывали и организовывали акции в своих учебных заведениях. Например, выполняя задания интернет-марафона «Наука будущего», ребята старались сделать дорогу в школу безопасной, применяя знания из физики, химии и биологии.



В творческом интернет-проекте, посвященном юбилею Золотого кольца России, школьники и студенты пробовали себя в роли бренд-менеджеров маршрута и выступали соавторами виртуального туристического портрета столицы Золотого кольца.



Большой интерес также вызвали такие проекты, как интернет-олимпиада «Код успеха», «Поколение.РФ», «Мосты дружбы».



Благодаря совершенно новой форме работы в сети Интернет прошли математические онлайн-игры, объединившие школьников не только из Ярославской области, но и ребят из 12 регионов, проходящих обучение в президентском центре «Сириус» в Сочи.