​25 декабря губернатор Дмитрий Миронов и депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова посетили ярославский детский дом «Чайка».



Глава региона поздравил ребят с наступающим Новым годом и вручил им общий подарок – телевизор, а также билеты на кремлевскую елку.



– Большое спасибо за приглашение на такой прекрасный праздник, – сказал Дмитрий Миронов. – Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю здоровья и успехов. Пусть все желания, которые вы загадаете, сбудутся!



На праздничном вечере с концертом выступили воспитанники «Чайки», а ученики Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского показали театрализованное представление «Снежная королева».



Валентина Терешкова пожелала детям успехов в учебе, новых друзей и добрых дел. Они договорились следующим летом вместе создать ковер из цветов.



В детском доме – центре педагогической, медицинской и социальной помощи «Чайка» сегодня воспитываются 26 детей, в том числе 18 – с ограниченными возможностями здоровья.



Проживание организовано по семейному типу. Ребята посещают вокальный и театральный кружки, занимаются декоративно-прикладным творчеством, спортом, увлекаются туризмом.