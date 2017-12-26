|17 машин скорой помощи пополнили парк медицинской техники лечебных учреждений Ярославской области. Сегодня в торжественной обстановке ключи от новой техники руководителям районных больниц вручил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.
– Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Миронова у нас уже стало хорошей традицией накануне Нового года передавать новые автомобили скорой помощи в муниципальные районы и городские округа. Две машины остаются в областном центре, остальные – повышенной проходимости – уйдут в районы, – сказал Руслан Саитгареев.
Все автомобили оснащены современным медицинским оборудованием, соответствуют стандартам оказания медпомощи. Кареты скорой помощи были закуплены благодаря совместному контракту Министерства промышленности и Министерства здравоохранения России.
Руслан Саитгареев подчеркнул, что сегодня лечебные учреждения полностью обеспечены медицинским транспортом, его нехватки в регионе нет.
– Город Ярославль сегодня получает две машины. Это новый для нас транспорт, – отметил главный врач станции скорой помощи Андрей Живой. – Машины класса «Б» «ГАЗ Некст». Они очень удобные в эксплуатации, выносливые и комфортные для врачей и пациентов. Подключены к системе ГЛОНАСС. Отличный подарок для ярославских медиков.
Полноприводные машины отправились в Переславскую ЦРБ, в Большесельскую, Борисоглебскую, Даниловскую, Некрасовскую, Пошехонскую, Некоузскую, Тутаевскую, Пречистенскую, Ярославскую и Ростовскую больницы.
В Ростовской ЦРБ УАЗ ждали с большим нетерпением. Ежедневно здесь одна только бригада скорой помощи делает до 15 выездов. География поездок – порядка 40 километров от города. Зачастую это труднопроходимые дороги и условия сельской местности. Поэтому эксплуатационный срок автомобилей, 5 лет, редко выдерживается без ремонтов. С появлением еще одной единицы оперативность выездов увеличится. А это здесь особенно важно, поскольку в зоне обслуживания федеральная трасса М8 – одна из самых напряженных в плане дорожно-транспортных происшествий.
Водители скорых уже оценили новинки: измененные рессоры обеспечивают плавность хода, есть подогрев двигателя и салона, так называемый сухой фен. Это обеспечивает бесперебойную работу техники даже в сильные морозы.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
15:45
21 просмотров
2017.12.26 28 декабря на Советской площади откроется турнир «Студеный лед»2017.12.26 Более 38 тысяч учащихся приняли участие в добровольном тестировании на склонность к наркопотреблению2017.12.26 Главы районов: «Решаем вместе» – самый главный проект уходящего года»2017.12.26 За четыре года работы сети МФЦ количество предоставляемых услуг увеличилось в 10 раз2017.12.26 За 11 месяцев в регионе выявлены нарушения в использовании 415 земельных участков