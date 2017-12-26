​Общее финансирование проекта по формированию комфортной городской среды в 2018 году будет увеличено и составит порядка 680 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщил губернатор Дмитрий Миронов.



– В 2018 году проект будет реализован в новом формате, – отметил Дмитрий Миронов. – Необходимо привлечь еще больше людей к общественному обсуждению предлагаемых проектов. Для этого будет проведено голосование во всех без исключения муниципальных образованиях области. Жителям региона будут предложены варианты благоустройства мест общественного пространства – скверов, парков, площадей, и они выберут, какие объекты необходимо привести в порядок в первую очередь.



Губернаторский проект «Решаем вместе» направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил Правительству РФ в ближайшие пять лет продолжать финансовую поддержку регионов, работающих в этом направлении.



В Ярославской области в 2018 году проект будет реализован по четырем основным направлениям: культура, городская среда, парки и скверы, поддержка местных инициатив. Подготовка к работе, как на уровне Правительства, так и на уровне муниципальных образований, уже началась. Жители Ярославля и Рыбинска приняли участие в первых обсуждениях перечней объектов благоустройства.



– До 1 февраля жители выбирают территории для благоустройства. Пройдут встречи и собрания, будет организовано онлайн-голосование на сайте проекта, анкетирование пройдет и в общественных местах, – рассказала директор областного департамента общественных связей Анастасия Костикова.



Для самых популярных объектов студенты ЯГТУ создадут эскизы – соответствующее соглашение между Правительством области и вузом уже подписано. Обсуждение продлится до 16 марта. Чтобы учесть мнение большинства горожан, 18 марта пройдет рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства. Проекты-победители будут реализованы в 2018 году.



Кроме того, в следующем году малые города области могут претендовать на дополнительные средства в размере 50 – 80 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие своих территорий. Соответствующий проект разработан Минстроем РФ. Деньги будут распределяться по конкурсу. Проекты благоустройства общественных зон в конкретных городах оценит конкурсная комиссия.