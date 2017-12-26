|По всем основным направлениям деятельности Ярославской таможни в этом году план перевыполнен более чем на треть. Успешно завершен эксперимент по разделению операций между таможенными постами. 100 процентов деклараций на товары подано с использованием сети Интернет.
Такие результаты работы ведомства были обозначены 26 декабря на итоговом совещании, которое прошло в Правительстве области. Особое внимание было уделено новым требованиям по обеспечению экономической безопасности, созданию благоприятных условий для осуществления внешнеэкономической работы и реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.
– В Ярославской области, как и в целом в стране, год прошел в интенсивном режиме преобразований, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации, улучшение инвестиционного климата, снижение административной нагрузки и упрощение взаимодействия между субъектами предпринимательства и органами власти, – отметил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Сегодня Ярославская область сотрудничает более чем со ста странами мира в сфере международной торговли. Правительство региона выстраивает эффективную систему работы со всеми участниками процесса развития и расширения внешних торговых связей. Федеральная таможенная служба в данном направлении является главным нашим партнером.
Как сообщил руководитель Ярославской таможни Василий Ермолин, в целях реализации реформы контрольно-надзорной деятельности проведен комплекс мероприятий по улучшению таможенной инфраструктуры, расширению практики применения перспективных таможенных технологий и увеличению информационных ресурсов, а также по введению института уполномоченного экономического оператора и совершенствованию применения системы управления рисками. Эта работа будет продолжена.
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