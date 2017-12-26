​Почти полторы тысячи ребят из разных муниципальных районов сегодня посетили губернаторскую елку в Ярославском театре юного зрителя. Для них была подготовлена новогодняя премьера – «Холодное сердце».



– Мы продолжаем хорошую традицию проведения губернаторских елок, – сказал первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин, перед началом представления поздравивший ребят с наступающим Новым годом. – Каждый год мы стараемся сделать так, чтобы на эти елки попало как можно больше детей – из многодетных семей, из детских домов, ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Нам бы хотелось, чтобы все они могли ощутить красоту праздника, почувствовать новогоднее настроение. А Правительство Ярославской области будет для этого делать все от него зависящее.



Представления в ТЮЗе продолжатся завтра – начало в 11 и 14 часов.



А в муниципальных районах с 19 декабря проходят выездные губернаторские елки. Представления уже состоялись в Мышкинском Большесельском, Первомайском, Любимском, Рыбинском, Тутаевском и других МР. Завершатся мероприятия завтра в Переславле-Залесском. Все юные посетители губернаторских елок получают новогодние подарки.