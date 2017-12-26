​Размеры детского городка на площади Юности в Ярославле увеличились, в нем появилось новое игровое интерактивное оборудование производства Чехии и Франции.



Как отмечает подрядчик, все элементы соответствуют существующим стандартам и нормам. Оборудование безаналоговое и разработано с целью способствовать развитию ребенка. Монтаж проведен с соблюдением международных требований к обеспечению безопасности.



Весной, после того как сойдет снег, на площадку будет нанесено яркое современное покрытие.



Комплексное благоустройство площади Юности в Ярославле проводится по инициативе главы региона Дмитрия Миронова. Первая очередь городка смонтирована еще летом. Также в августе здесь был открыт первый в области пешеходный светомузыкальный фонтан. Средства на проведение работ выделены из внебюджетных источников.