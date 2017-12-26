​26 декабря Дмитрий Миронов вручил благодарности губернатора руководителям пяти районов, которые внесли наиболее значительный вклад в реализацию проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе». Торжественная церемония награждения состоялась в рамках прошедшего в Ярославле XI Съезда муниципальных образований.



В числе отличившихся – глава Первомайского района Инна Голядкина, глава Мышкинского района Ольга Минаева, глава Брейтовского района Андрей Перов, глава Гаврилов-Ямского района Владимир Серебряков и глава Даниловского района Александр Смирнов.



Еще 23 человека отмечены благодарностями губернатора за активную гражданскую позицию и вклад в развитие конструктивного взаимодействия между обществом и властью. Это главы сельских поселений, представители собраний депутатов и органов местного самоуправления.