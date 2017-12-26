​Завтра в Правительстве области будут подведены итоги «Рейтинга-76» за 2017 год. Лучшие муниципальные образования получат награды. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов на XI Съезде муниципальных образований. Его участники – главы районов, городских округов и сельских поселений – подвели итоги работы в 2017 году и наметили планы на 2018-й.



– Местное самоуправление – самый близкий к людям уровень исполнительной власти, – сказал Дмитрий Миронов. – В августе на заседании Совета при Президенте по развитию местного самоуправления глава государства Владимир Путин отметил, что в нашем обществе появляется все больше граждан, которые проявляют инициативу. Очень важно, чтобы со стороны власти было такое же встречное желание работать вместе и слышать людей.



Дмитрий Миронов напомнил собравшимся: разработка стратегии социально-экономического развития региона «10 точек роста» стала возможной именно благодаря активному участию общественности. Кроме того, мероприятия, связанные с реализацией программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе», осуществлялись в 98 из ста имеющихся в регионе муниципальных образований также с привлечением большого числа граждан. Уже известно, что проект признан успешным как в Ярославской области, так и в целом по стране. Программа по поручению Президента продлена и будет реализовываться в течение следующих пяти лет. В 2018 году из федерального бюджета на эти цели регионам будет выделено 25 миллиардов рублей.



Губернатор подчеркнул, что в 2018 году в Ярославской области проект будет реализован в новом формате. В марте пройдет опрос жителей во всех без исключения муниципальных образованиях. Людям будут предложены варианты благоустройства мест общественного пользования, и они сами выберут, какие объекты необходимо привести в порядок в первую очередь.



– Конечно, будет непросто организовать эту работу. Требуются определенный опыт, уровень юридических знаний, наконец, авторитет, – добавил Дмитрий Миронов. – Вот здесь и нужно использовать ресурс, которым обладает Совет муниципальных образований региона. Именно он должен стать лоббистом интересов жителей каждой территории области.



Также участники встречи рассмотрели вопросы, связанные с общественно-политической работой в преддверии выборов Президента страны.