​Победителем конкурса «Детсад года – 2017» признан детский сад №8 Ростова. Второе место – у детского сада №42 «Родничок» Ярославского муниципального района, третье – у детского сада №22 Рыбинска. 26 декабря их руководителям были вручены награды. Церемония прошла в Институте развития образования.



Цель конкурса «Детсад года» – поддержать творчески работающие педагогические коллективы дошкольных учреждений и выявить лучшие практики в сфере дошкольного образования.



– От всей души поздравляю победителей и благодарю всех педагогов дошкольных учреждений за труд, за любовь к детям, – сказала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Президент России Владимир Путин объявил со следующего года в нашей стране Десятилетие детства. И для педагогов это особая ответственность.



За первое место в конкурсе боролись 15 дошкольных учреждений из 11 муниципальных районов. Первый, отборочный, этап был заочным – эксперты оценивали официальные интернет-сайты образовательных организаций. Десять участников, набравших наибольшее количество баллов, вышли в финал и были допущены к проведению публичной презентации. При определении победителя учитывались результаты двух этапов.



Руководитель детсада-победителя Юлия Таланина рассказала, что в их дошкольном учреждении активно развивается движение «Эколята»: проводятся познавательно-исследовательские праздники, экскурсии, конкурсы творческих работ, акции, природоохранные проекты. По территории детского сада пролегает экологическая тропа, а на учебно-опытном участке «Огород» ребята ухаживают за растениями.