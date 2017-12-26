​Правительство региона, управление Росреестра по Ярославской области и органы местного самоуправления планируют усилить взаимодействие в сфере государственного земельного надзора и муниципального контроля за использованием и охраной земель. Подписание соответствующего соглашения намечено на начало следующего года.



– Заключение соглашения позволит повысить эффективность осуществления государственного земельного надзора и укрепить взаимодействие между управлением Росреестра по Ярославской области и субъектами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, – подчеркнул заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Грамотный и эффективный контроль за соблюдением земельного законодательства и требований рационального использования и охраны земель на территории Ярославской области важен и для социально-экономического развития региона, и для формирования благоприятного инвестиционного климата.



Планируются совместные совещания, семинары, практические занятия, а также проверочные мероприятия по соблюдению требований земельного законодательства.



Как сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов, за 11 месяцев 2017 года в ходе мероприятий по муниципальному земельному контролю выявлены нарушения в использовании 415 участков общей площадью 5052 гектара. Материалы направлены в органы госземнадзора. По результатам данной работы наложено штрафов на общую сумму 910 тысяч рублей.



За год проведено 2279 проверочных мероприятий на 2767 земельных участках общей площадью более 16 тысяч гектаров. Наиболее активно работа шла в Ярославском, Ростовском, Любимском муниципальных районах и Переславле-Залесском.



В планах на 2018 год – проверка 1335 земельных участков общей площадью 18734 гектара, большая часть из которых – сельскохозяйственного назначения.