|Четыре года назад в Ярославле открылся первый филиал МФЦ (mfc76.ru). За это время сеть увеличилась до 21 центра, а количество предоставляемых услуг – в 10 раз.
– МФЦ – это важная часть системы государственного управления, которая затрагивает каждого из нас, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – По итогам исследования 2017 года, доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в региональной сети МФЦ, составила 96,6 процента. Высокая оценка со стороны жителей региона – это самое важное.
За этот год центры «Мои Документы» оказали более 700 тысяч услуг – это на 200 тысяч больше, чем в 2016-м. На сегодняшний момент в МФЦ можно получить более 320 услуг, из которых 55 – федеральные, 194 – муниципальные и 72 – региональные.
В 2017 году в сети МФЦ организовано предоставление 18 новых услуг, среди которых – замена водительских удостоверений, выдача и обмен паспорта гражданина РФ и выдача заграничного паспорта старого образца.
Чаще всего жители региона в этом году обращались в МФЦ для решения вопросов в сфере земельно-имущественных отношений, за выдачей и обменом паспортов, справками о наличии (отсутствии) судимости, для регистрации или закрытия ИП, внесения изменений в учредительные документы, а также в связи с получением государственных денежных выплат – сертификатов на материнский (семейный) капитал, доплат, пособий по линии соцзащиты, документов от органов ПФР, УФНС.
В планах на 2018 год – организовать в МФЦ предоставление услуги по выдаче загранпаспортов нового образца.
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