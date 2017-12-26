​Итоги реализации основных региональных проектов 2017 года были подведены 26 декабря на XI Съезде муниципальных образований.



– Главным проектом, который был реализован во всех муниципальных образованиях, является, конечно, «Решаем вместе», – отметил председатель правления Совета муниципальных образований и глава Ярославского района Николай Золотников. – Мероприятия губернаторской программы по формированию комфортной городской среды выполнены почти на 100 процентов. Это очень хороший результат. Но самую объективную оценку сделанному дают сами жители. Мы видим, с каким удовольствием они принимают участие в праздничных предновогодних мероприятиях, проходящих в обновленных дворах, отремонтированных домах культуры и других общественных пространствах.



Среди прочих итогов года Николай Золотников отметил, что в Ярославском районе за прошедший период удалось сохранить темпы производства в сельском хозяйстве. Сдано в эксплуатацию здание средней школы в Туношне. Район вошел в региональную программу газификации, реализуемую благодаря договоренностям, достигнутым губернатором Дмитрием Мироновым с руководством компании «Газпром».



В Угличском районе в этом году также реализовано несколько крупных проектов. В рамках программы «Газпром – детям» построен новый пришкольный стадион, выполнен ремонт окружной дороги, заработала программа «Чистая вода». Многое сделано для формирования комфортной среды проживания.



– Считаю, что самый главный проект уходящего года – губернаторская программа по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе», – сказал глава района Анатолий Курицин. – Это действительно по-настоящему народная программа, для людей. Сделаны ремонты дворовых территорий, домов культуры. Прямо перед самым Новым годом мы, например, будем открывать один из таких объектов. Свои двери откроет обновленный зал угличского Дома культуры.



В Первомайском районе также успешно и досрочно выполнена программа «Решаем вместе». Как отметила глава района Инна Голядкина, население приняло самое активное участие в ее реализации, причем как представители старшего поколения, так и молодежь. Работа с подрастающим поколением, создание комфортных условий на родной земле остаются приоритетными направлениями деятельности власти на местах.



– Мы стараемся делать все, чтобы наши люди оставались на родине и не уезжали в большие города, – отметила Инна Голядкина. – Кроме вопросов благоустройства мы серьезно занимаемся проблемами жилищно-коммунального хозяйства. У нас уже на протяжении нескольких лет не было проблем с отопительным сезоном. Отдельный вопрос – привлечение инвесторов. В этом направлении тоже проводится огромная работа. Надеемся, что уже в следующем году она принесет ощутимые результаты.



Как сообщил сегодня губернатор Дмитрий Миронов, на реализацию проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе» в 2018 году будет направлено 680 миллионов рублей. Софинансирование из федерального бюджета предусмотрено Правительством РФ по поручению Президента России Владимира Путина.