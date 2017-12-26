​Вопросы взаимодействия различных структур в сфере профилактики потребления наркотических средств и пропаганды здорового образа жизни молодежи обсудили 26 декабря на заседании областной антинаркотической комиссии.



– Важными и актуальными сегодня являются реальное неформальное взаимодействие всех заинтересованных структур и полноценный комплексный подход к решению стоящих перед нами задач по борьбе с распространением наркотиков, – подчеркнул, открывая заседание, заместитель губернатора Андрей Шабалин. – Главное в нашей работе – это продуктивность, которая должна быть не на бумаге, а в наших делах и результатах.



В Ярославской области разработана и внедрена целостная система раннего выявления потребителей психоактивных веществ. В 2017 году в 369 образовательных организациях региона проведено добровольное социально-психологическое тестирование учащихся. Обследованием были охвачены более 38 тысяч человек от 13 лет и старше. В результате выявлены группы риска, с которыми работают специалисты социальных учреждений молодежи, спортивных организаций, волонтерских объединений, сотрудники областной клинической наркологической больницы.



На заседании было принято решение в 2017 – 2018 учебном году увеличить количество специальных профилактических медицинских осмотров обучающихся. Кроме того, продолжится внедрение в образовательных организациях лучших программ и методик, направленных на формирование у молодых людей нетерпимого отношения к потреблению наркотических и психоактивных веществ и потребности в здоровом образе жизни.