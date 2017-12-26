​28 декабря на ледовой площадке, расположенной на Советской площади Ярославля, состоится матч открытия хоккейного турнира «Студеный лед». Соревнования будут проходить с 31 декабря по 6 января.



О своем участии в состязаниях заявили команды – представители Ночной хоккейной лиги региона: «Ярклимат», «Текстильщик», «Медведь», «Торпедо», «Ярославская легенда 17», «Орион», «Торнадо», «Ярослав».



Также покататься на коньках на центральной площади города могут все желающие. Вход бесплатный. Каток работает ежедневно с 10 утра до 22 часов вечера. Изменения графика предусмотрены только в новогоднюю ночь: 31 декабря – до 23 часов, 1 января – с часу до четырех часов, далее – по обычному расписанию.



В новогодние праздники на ледовой площадке также пройдут соревнования по хоккею в валенках, открытые тренировки по фигурному катанию и хоккею, мастер-класс по шорт-треку, а также матч открытия областного турнира среди любительских команд сельских поселений.



Организация новогодних торжеств в региональном центре финансируется в том числе из внебюджетных источников, за счет средств благотворительного фонда «Центр социальных инициатив Ярославской области».