​Ярославские дети вернулись из Москвы с главной елки страны, которая проходила в Государственном Кремлевском дворце.



– Побывать на кремлевской елке – это заветная мечта многих мальчишек и девчонок, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Наши ребята увидели спектакль, получили подарки, но главное – познакомились со сверстниками из всех регионов России. На этот праздник, организованный по поручению главы государства Владимира Путина, собрались почти пять тысяч школьников. Для ребят это возможность еще раз осознать, насколько огромна и велика страна, которую мы называем своей Родиной.



Среди 32 участников поездки – дети из Переславской школы-интерната, ребята из замещающих семей, а также школьники, ставшие победителями различных конкурсов и олимпиад. Сопровождали делегацию медицинский работник и сотрудник полиции.



Кроме красочного представления со сказочными героями и ошеломительными спецэффектами маленькие ярославцы побывали на экскурсии в Измайловском кремле и приняли участие в развлекательной квест-игре «В поисках клада».