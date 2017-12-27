|Подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона в 2017 году. Одним из важных результатов стало возобновление роста реальной заработной платы. За 10 месяцев он составил 102,6 процента относительно аналогичного показателя прошлого года.
– Позитивная динамика отмечена также по таким показателям, как номинальная заработная плата, розничный товарооборот, – отметила заместитель председателя Правительства – директор департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области Екатерина Троицкая.
Так, средняя заработная плата в регионе в номинальном выражении за указанный период составила 29621 рубль, или 106,4 процента к уровню прошлого года, оборот розничной торговли – почти 205 миллиардов рублей, что на 5,2 процента (в сопоставимых ценах) выше, чем за аналогичный период прошлого года.
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