​Подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона в 2017 году. Одним из важных результатов стало возобновление роста реальной заработной платы. За 10 месяцев он составил 102,6 процента относительно аналогичного показателя прошлого года.



– Позитивная динамика отмечена также по таким показателям, как номинальная заработная плата, розничный товарооборот, – отметила заместитель председателя Правительства – директор департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области Екатерина Троицкая.



Так, средняя заработная плата в регионе в номинальном выражении за указанный период составила 29621 рубль, или 106,4 процента к уровню прошлого года, оборот розничной торговли – почти 205 миллиардов рублей, что на 5,2 процента (в сопоставимых ценах) выше, чем за аналогичный период прошлого года.