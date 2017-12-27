​27 декабря на расширенном заседании Правительства Ярославской области были подведены итоги работы органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. Впервые оценка проведена в рамках «Рейтинга-76». Он учитывает ключевые направления социально-экономического развития территорий: развитие экономики, сельского хозяйства, инфраструктуры, социальной сферы, эффективность муниципального управления, а также качество решения вопросов экологии и безопасности.



– На протяжении года по поручению главы региона Дмитрия Миронова проводилось рейтингование. Для этого был сформирован перечень показателей, определены методики расчета эффективности работы городских округов и муниципальных районов, – отметил председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. – Лучшие муниципальные образования получат гранты губернатора на развитие территорий.



Лидером рейтинга стал Угличский муниципальный район. За первое место предусмотрено 20 миллионов рублей. Победитель в номинации «Прорыв года» – Тутаевский МР: с 18-го места в I квартале поднялся на 4-е место по итогам года и постоянно имел позитивную динамику в рейтинге. Он получит 10 миллионов рублей.



Для победителей в остальных номинациях предусмотрено по 5 миллионов рублей.



За успехи в развитии туризма будет поощрен Мышкинский район. За 2017 год его посетили более 183 тысяч человек.



Грант за развитие инвестиционного и предпринимательского потенциала в 2017 году получит Переславль-Залесский, за высокие темпы роста сельскохозяйственного производства – Большесельский МР. Лучшие показатели по молодежной политике в Некрасовском районе.



– В результате внедрения системы рейтингования «Рейтинг-76» мы получили колоссальную заинтересованность органов местного самоуправления в данной работе, – отметила заместитель председателя Правительства Екатерина Троицкая. – И что важно, работа над достижением высоких показателей – это прежде всего реальные действия органов местного самоуправления по улучшению ситуации в муниципальном образовании, которые в конечном итоге ведут к повышению уровня и качества жизни населения. В следующем году рейтингование будет продолжено.