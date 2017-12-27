​По инициативе Президента России Владимира Путина с 1 января 2018 года предусмотрена ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет. Начисление будет адресным – только семьям с доходами на одного члена семьи менее чем 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения. В Ярославской области он составляет 10429 рублей. Полтора минимальных дохода – это 15643 рубля.



– Назначением этой выплаты будут заниматься органы социальной защиты по месту проживания и регистрации гражданина, – сказала начальник управления по социальной и демографической политике Правительства региона Марина Башмашникова. – Размер выплаты рассчитывается, исходя из размера прожиточного минимума на ребенка, установленного на второй квартал предшествующего года. При выплатах в 2018 году мы будем говорить о прожиточном минимуме во втором квартале 2017 года. Величина его составляла 9547 рублей. В 2019 году сумма будет уже другая.



Также по решению Президента России будет продолжено предоставление семьям материнского капитала – программа продлена до 31 декабря 2021 года. Размер выплаты в 2018 году составит 453026 рублей.



При этом перечень направлений, на которые можно расходовать средства материнского капитала, расширен. В частности, их можно будет получать в виде адресной ежемесячной денежной выплаты на второго ребенка до достижения им возраста полутора лет. На данный вид поддержки могут претендовать только семьи со среднедушевым доходом не более чем 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения. Также материнский капитал родители вправе направлять на оплату услуг дошкольного образования (уход и присмотр за ребенком с двухмесячного возраста).



Еще одно новшество, введенное по решению Владимира Путина, – субсидирование государством ипотечной процентной ставки сверх 6 процентов годовых при покупке жилья на первичном рынке или рефинансирование ранее выданных таких кредитов. Эта мера поддержки ориентирована на семьи, в которых родится второй или третий ребенок. Период действия – с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года. Срок субсидирования для семей, в которых родился второй ребенок, составит 3 года, для семей, в которых родился третий, – 5 лет.



Также глава государства поручил к 2021 году обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В 2018 году в Ярославской области предусмотрен ввод в эксплуатацию четырех детских садов на 710 мест в целом.



Кроме того, по распоряжению Президента в субъектах Российской Федерации в ближайшие три года будут проведены реконструкция, капитальный ремонт и дооснащение оборудованием тех детских поликлиник, которые в этом нуждаются, на условиях софинансирования. Основная часть средств на эти цели будет направлена из федерального бюджета.