​Итоги промышленного года были озвучены на расширенном заседании Правительства Ярославской области 27 декабря. Как отметил заместитель председателя Правительства Максим Авдеев, в 2017 году в этой сфере отмечены опережающие темпы роста.



С января по ноябрь регион сохраняет лидерство по индексу роста промышленного производства – он составил 114,8 процента (по России – 101,3 процента, по ЦФО – 101,4 процента). По этому показателю Ярославская область занимает 1-е место среди субъектов ЦФО и 6-е место в России. При этом доля прибыльных предприятий увеличилась на 14 процентов.



Регион занимает 4-е место в ЦФО по количеству малых предприятий. По состоянию на 1 июля в сравнении с аналогичным периодом 2016 года их число выросло на 37,9 процента, а рост оборота составил 17 процентов.



В течение года при активном содействии Правительства области выведены из кризиса три банкротных предприятия: Ярославский нефтеперерабатывающий завод имени Д.И. Менделеева, рыбинское предприятие дорожной техники «Раскат» и рыбинское судостроительное предприятие «Верфь братьев Нобель». 26 декабря на верфи было торжественно заложено новое сухогрузное судно уникального проекта RSD 79. Это первое из восьми аналогичных судов, которые будут изготовлены на предприятии до 2025 года. Завод станет площадкой для развития гражданского судостроения в регионе.



Рост экспортной выручки региональных предприятий за период с января по ноябрь составил 23 процента. Впервые с 2013 года переломлена отрицательная динамика этого показателя. Активную поддержку ярославским производителям оказывает региональный Центр экспорта. Эта структура инвестблока была создана в феврале. На конец года количество предприятий, сотрудничающих с Центром экспорта, достигло 180.



Развитие производственной кооперации позволило ярославским производителям наладить сотрудничество с рядом крупнейших российских холдингов – это «Северсталь», «Татнефть», «РусГидро», «Россети», «ЛокоТех», Объединенная судостроительная корпорация. Регион занимает 4-е место в ЦФО по количеству поставщиков среди предприятий малого и среднего бизнеса для нужд крупнейших заказчиков, по оценкам федеральной КРМСП.



– Этот год стал прорывным для ярославской промышленности, – прокомментировал результаты Максим Авдеев. – Интенсивное развитие производства, реализация высокотехнологичных проектов, восстановление работы ранее банкротных предприятий, развитие сотрудничества с крупными госкорпорациями, инновационного предпринимательства и рост экспортного потенциала предприятий региона – все это будет обеспечивать дальнейший рост экономики региона и реализацию задач, поставленных губернатором Дмитрием Мироновым в стратегии «10 точек роста». Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы сохранить заданный темп и активизировать экономический рост.