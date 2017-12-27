​В Ярославле приступили к демонтажу недостроенной гостиницы «Чайка», расположенной на Московском проспекте. Снос объекта начался сегодня во второй половине дня. Планируется, что на этом месте будет построен современный IT-центр. Это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым главой региона Дмитрием Мироновым c руководством компании «Тензор».



– Приведение облика нашего красивого старинного города в порядок – одна из основных задач, поставленных главой региона Дмитрием Мироновым перед Правительством области, – сказал заместитель председателя Правительства Максим Авдеев. – Мы должны приложить максимум усилий для решения проблем с долгостроями. Работа в этом направлении уже дает свои результаты. Началась достройка комплекса «Москва-Сити» на площади Труда, и вот сегодня стартовал процесс демонтажа гостиницы «Чайка». Можно надеяться, что остовы долгостроев, портящие облик города, исчезнут уже в ближайшее время. Что касается «Чайки», довольно сложным был ряд вопросов, связанных с землей, разрешением на строительство. Однако все они уже решены. Весной на этом месте будет ровная площадка, готовая к преобразованиям.



Проект сопровождает Корпорация развития Ярославской области. Разработана дорожная карта. В соответствии с ней демонтаж конструкции займет порядка трех месяцев. Параллельно идут работы, связанные с экономическими и инженерными исследованиями площадки.



– Демонтаж будет идти поэтапно. Переднюю часть фасада, видимую с Московского проспекта, планируется сносить в последнюю очередь, – рассказала директор по общим вопросам компании «Тензор» Полина Кочина. – Затем мы приступим к строительству подземной одноуровневой парковки, которая в дальнейшем послужит фундаментом для IT-центра. О последующих этапах реализации проекта можно будет говорить по завершении изыскательских работ.



Согласно предварительному плану, проект будет реализован в течение ближайших пяти лет. Предусмотрено строительство не только IT-центра, но и нескольких офисных зданий, спорткомплекса, детского сада. Также запланировано обустройство паркового пространства с кафе, игровыми детскими площадками и аттракционами. Благодаря этому у ярославцев и гостей города появится еще одно место для отдыха.