​Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» на территории Ярославской агломерации в 2017 году выполнен на 100 процентов. Введено в эксплуатацию 50 объектов. Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, в границах агломерации увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.



– В этом году мы оказались в числе лидеров по программе «Безопасные и качественные дороги», – отметил председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко. – Ярославский регион – один из тех, что справились с реализацией программы четко в срок.



Об окончательном завершении программы по строительству и реконструкции дорог в регионе в рамках расширенного заседания Правительства области 27 декабря отчитался заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко.



– На следующий год участие Ярославской области в программе «Безопасные и качественные дороги» будет продолжено. Целевые параметры утверждены, сейчас завершается разработка проектно-сметной документации, проходят экспертизы, с тем чтобы с февраля можно было приступать к торгам, – рассказал Виталий Ткаченко.



Из бюджетов всех уровней на развитие дорожного хозяйства региона в 2017 году было направлено около 6,5 миллиарда рублей. 1,3 миллиарда при поддержке Президента России Владимира Путина получено из федерального бюджета.



В ноябре текущего года на расширенном заседании Правительства департаментом транспорта области были представлены промежуточные итоги работы по ремонту и строительству автомобильных дорог в Ярославской области в 2017 году. Уже тогда практически все запланированные программные мероприятия были выполнены.



Виталий Ткаченко также отметил, что на сегодняшний день завершен первый этап работ по строительству улицы Дорожной в Переславле-Залесском. Ее протяженность – 1,84 километра. Отремонтировано дорожное полотно, установлены 76 опор электроосвещения и автобусные остановки, сделаны тротуары.