​По итогам 2017 года три моногорода Ярославской области получат статус территории опережающего социально-экономического развития. Об этом на расширенном заседании Правительства региона 27 декабря сообщил заместитель председателя Правительства Максим Авдеев.



Работа по присвоению статуса ТОСЭР Тутаеву, Ростову и Гаврилов-Яму проведена в рамках реализации задач, обозначенных губернатором Дмитрием Мироновым в стратегии «10 точек роста». В сентябре статус ТОСЭР получил Тутаев. В финальной стадии согласования соответствующее постановление Правительства РФ в отношении Гаврилов-Яма. Заявка по созданию ТОСЭР в Ростове одобрена комиссией Минэкономразвития в декабре.



Статус территории опережающего социально-экономического развития дает инвесторам возможность получить существенные преференции, в том числе налоговые льготы. Для моногородов это возможность социально-экономического роста – реализации новых проектов, создания новых рабочих мест, развития городского пространства и формирования современных комфортных условий для жизни людей.



– Ни в одном другом регионе нет такого количества моногородов, обладающих статусом территории опережающего развития, – подчеркнул Максим Авдеев. – Мы уже ведем активную работу по привлечению инвесторов на эти площадки.