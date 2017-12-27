​В Ярославскую область приехал главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. Его путешествие стартовало 1 ноября. В этом году на маршруте – 29 остановок. Наш регион – конечный пункт перед большим финалом в Москве.



В честь приезда сказочного гостя большой праздник был организован на Советской площади, где уже почти неделю работает резиденция Деда Мороза. Песням, танцам и конкурсам не помешал даже дождь. На главной праздничной площадке региона царила атмосфера новогоднего торжества.



– Для Ярославской области большая честь в преддверии Нового года принимать главного Деда Мороза страны, – сказала заместитель директора департамента культуры Юлия Серова. – Мы очень рады, что жителям региона, особенно детям, выпала возможность встретиться с ним. Уверена, встреча запомнится надолго, особенно тем, чьи желания будут исполнены.



Уже завтра участники акции во главе с Дедом Морозом отправятся в Николо-Сольбинский монастырь, а затем в столицу, где 29 декабря начнется фестиваль «Ледовая Москва».



– Мы собирали письма ребят, которые делились своими желаниями. Кто-то мечтал получить на Новый год игрушку, кто-то – гаджет. Ярославская девочка Полина хотела поплавать с дельфинами, а кто-то просто просил здоровья и благополучия своей семье, – рассказал один из организаторов акции, генеральный продюсер федерального телеканала Тимур Вайнштейн. – Мы постарались выполнить большинство этих пожеланий и привезти ребятам радость.



Путешествие главного Деда Мороза страны – социально значимый проект, организованный Правительством Вологодской области и Российскими железными дорогами. В Ярославской области он реализован при поддержке Правительства региона.