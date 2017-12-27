​27 декабря губернатор Дмитрий Миронов принял участие в заседании Государственного совета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов.



Открывая заседание Госсовета, Президент Владимир Путин назвал развитие инвестиционного потенциала регионов ключевым направлением работы.



– Наращивание инвестиций, предпринимательской активности – это, безусловно, и экономическая задача, это основа экономического роста и укрепления налоговой базы регионов, но это и в полном смысле этого слова задача политическая, – подчеркнул Владимир Путин. – Потому что именно это увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом, для реализации программ благоустройства и улучшения городской среды, реализации экологических проектов.



Привлечение инвесторов и создание комфортных условий для бизнеса – стратегическая задача Правительства Ярославской области, отметил по итогам заседания Госсовета губернатор Дмитрий Миронов. Два этих направления входят в программу социально-экономического развития региона «10 точек роста».



– Мы должны не только рассчитывать на помощь из федерального бюджета, но и сами заниматься поиском инвесторов, – сказал Дмитрий Миронов. – Развитая экономика приносит дополнительные доходы в бюджет области. А это – новые детские сады, школы и больницы, отремонтированные дороги и дворы. Поэтому привлечение инвестиций – наша стратегическая задача. Системно работаем над ней с инвестблоком правительства региона. Сейчас Ярославская область – на 25-й строчке рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Наша цель – войти в первую десятку.



Правительство региона ведет целенаправленную работу по привлечению инвестиций, созданию «зеленого коридора» для инвесторов, сокращению сроков получения разрешительной документации. Создаются территории опережающего социально-экономического развития в трех моногородах – Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме.



Сопровождением инвестиционных проектов в регионе занимается Корпорация развития Ярославской области. На сегодняшний день в ее портфеле – более ста инвестпроектов на общую сумму порядка 240 млрд. рублей.



Серьезных результатов Правительство региона достигло в ходе участия в крупных инвестиционных форумах и выставках. Так, на Петербургском международном экономическом форуме подписано 17 соглашений на общую сумму 21,2 млрд. рублей. На всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017» подписано 19 важных для области соглашений на сумму порядка 11 млрд. рублей. Соглашения на сумму свыше 2 млрд. рублей подписаны на Ярославском инвестиционном форуме, который прошел в середине декабря. Активно развивается сотрудничество с другими регионами России и зарубежными партнерами.



Также в 2017 году благодаря работе Правительства области выведены из кризиса четыре предприятия: НПЗ им. Менделеева, Ярославский ликеро-водочный завод, завод дорожно-строительной техники «Раскат» и «Верфь братьев Нобель».



По итогам семи месяцев 2017 года количество субъектов малого бизнеса увеличилось на 37,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот малых предприятий возрос на 17%. Ярославская область занимает 4-е место в Центральном федеральном округе по количеству малых предприятий, 2-е место – по количеству предприятий на 1000 человек населения.