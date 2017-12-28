​27 декабря в Ярославском



цирке состоялось отчетное гала-представление в рамках проекта «Арена возможностей.



Солнце на манеже».



– В ходе проекта дети и



подростки, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья, получили замечательную



возможность овладеть новыми умениями и навыками, побывать в роли настоящих артистов



цирка и пережить яркие, незабываемые эмоции! – отметила заместитель директора департамента



культуры Ярославской области Юлия Серова.



В представлении приняли



участие 32 ярославских школьника, 17 из них – с ограниченными возможностями. Юные



артисты выступили перед зрителями с клоунскими, жонглерскими и акробатическими номерами.



К выходу на арену ребята готовились в течение нескольких месяцев под руководством



прославленных преподавателей циркового мастерства: воздушной гимнастки, дрессировщицы



и акробатки Ольги Мусиной, акробата из древней династии китайских цирковых артистов



Юлана Ся-Ю-Шаня, жонглера Григория Мусина, преподавателя по акробатике и дефектолога



Екатерины Ошуровой, преподавателя по акробатике и воздушной гимнастике Екатерины



Ильвес. Беззаветно преданные своей профессии педагоги передавали уникальный опыт



увлекающимся цирковым искусством подросткам.



Зрителями на гала-представлении



стали ярославские школьники, воспитанники детских домов, дети-инвалиды, многодетные



семьи – всего более 400 человек.



«Арена возможностей» – это



уникальный проект, который реализуется в Ярославской области при поддержке департамента



культуры с 2015 года и направлен на формирование нравственных и эстетических ценностей,



гуманных взаимоотношений в подростковой среде, реабилитацию детей-инвалидов средствами



культуры и циркового искусства.



Организаторами мероприятия



выступили Ярославский государственный цирк, областная детская общественная организация



«Содружество детей Ярославии», факультет социального управления ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,



СКОШИ №7 для слабослышащих.