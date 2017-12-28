​27 декабря в Ярославском

цирке состоялось отчетное гала-представление в рамках проекта «Арена возможностей.

Солнце на манеже».

– В ходе проекта дети и

подростки, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья, получили замечательную

возможность овладеть новыми умениями и навыками, побывать в роли настоящих артистов

цирка и пережить яркие, незабываемые эмоции! – отметила заместитель директора департамента

культуры Ярославской области Юлия Серова.

В представлении приняли

участие 32 ярославских школьника, 17 из них – с ограниченными возможностями. Юные

артисты выступили перед зрителями с клоунскими, жонглерскими и акробатическими номерами.

К выходу на арену ребята готовились в течение нескольких месяцев под руководством

прославленных преподавателей циркового мастерства: воздушной гимнастки, дрессировщицы

и акробатки Ольги Мусиной, акробата из древней династии китайских цирковых артистов

Юлана Ся-Ю-Шаня, жонглера Григория Мусина, преподавателя по акробатике и дефектолога

Екатерины Ошуровой, преподавателя по акробатике и воздушной гимнастике Екатерины

Ильвес. Беззаветно преданные своей профессии педагоги передавали уникальный опыт

увлекающимся цирковым искусством подросткам.

Зрителями на гала-представлении

стали ярославские школьники, воспитанники детских домов, дети-инвалиды, многодетные

семьи – всего более 400 человек.

«Арена возможностей» – это

уникальный проект, который реализуется в Ярославской области при поддержке департамента

культуры с 2015 года и направлен на формирование нравственных и эстетических ценностей,

гуманных взаимоотношений в подростковой среде, реабилитацию детей-инвалидов средствами

культуры и циркового искусства.

Организаторами мероприятия

выступили Ярославский государственный цирк, областная детская общественная организация

«Содружество детей Ярославии», факультет социального управления ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,

СКОШИ №7 для слабослышащих.

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