|27 декабря в Ярославском
цирке состоялось отчетное гала-представление в рамках проекта «Арена возможностей.
Солнце на манеже».
– В ходе проекта дети и
подростки, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья, получили замечательную
возможность овладеть новыми умениями и навыками, побывать в роли настоящих артистов
цирка и пережить яркие, незабываемые эмоции! – отметила заместитель директора департамента
культуры Ярославской области Юлия Серова.
В представлении приняли
участие 32 ярославских школьника, 17 из них – с ограниченными возможностями. Юные
артисты выступили перед зрителями с клоунскими, жонглерскими и акробатическими номерами.
К выходу на арену ребята готовились в течение нескольких месяцев под руководством
прославленных преподавателей циркового мастерства: воздушной гимнастки, дрессировщицы
и акробатки Ольги Мусиной, акробата из древней династии китайских цирковых артистов
Юлана Ся-Ю-Шаня, жонглера Григория Мусина, преподавателя по акробатике и дефектолога
Екатерины Ошуровой, преподавателя по акробатике и воздушной гимнастике Екатерины
Ильвес. Беззаветно преданные своей профессии педагоги передавали уникальный опыт
увлекающимся цирковым искусством подросткам.
Зрителями на гала-представлении
стали ярославские школьники, воспитанники детских домов, дети-инвалиды, многодетные
семьи – всего более 400 человек.
«Арена возможностей» – это
уникальный проект, который реализуется в Ярославской области при поддержке департамента
культуры с 2015 года и направлен на формирование нравственных и эстетических ценностей,
гуманных взаимоотношений в подростковой среде, реабилитацию детей-инвалидов средствами
культуры и циркового искусства.
Организаторами мероприятия
выступили Ярославский государственный цирк, областная детская общественная организация
«Содружество детей Ярославии», факультет социального управления ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,
СКОШИ №7 для слабослышащих.
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