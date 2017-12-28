​Более 120 дворовых территорий и 80 общественных пространств благоустроено в регионе в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе» в 2017 году. Для жителей муниципальных образований эти площадки стали местом отдыха и проведения праздничных мероприятий.



Новогодняя игровая программа для детей с участием Деда Мороза и Снегурочки была организована в одном из дворов Чкаловского микрорайона Переславля-Залесского. Здесь оборудован современный детский игровой комплекс с безопасным покрытием. На площадке появилось ограждение, установлены скамейки и урны. Заасфальтированы пешеходные дорожки. Стоимость работ составила более 3 миллионов рублей. Проект поддержали 160 жителей микрорайона.



Праздник подготовили и провели сотрудники городской библиотеки имени Александра Невского. Детей веселили Дед Мороз и Снегурочка, Кощей Бессмертный, Баба-яга и другие сказочные персонажи.



– Мы хотели создать у жителей новогоднее настроение и показать, что от Нового года можно ждать не только чуда, но и больших хороших проектов, таких как «Решаем вместе», – сказала заведующая библиотекой Юлия Тотьмянина. – Спасибо губернатору и главе города за то, что появляются площадки, где мы можем поиграть, потанцевать, поднять себе настроение. Благоустроенная территория радует глаз, и хочется верить, что в новом, 2018 году появится больше идей и возможностей для их реализации.



Праздничное мероприятие прошло и в другом районе города, на улице 50 лет Комсомола. Здесь во дворе нескольких многоквартирных домов благодаря программе появились детская и спортивная площадки, установлены урны, скамейки, спилены старые деревья. Стоимость проекта составила 4 миллиона 300 тысяч рублей.



Перед новым годом на обновленной детской площадке состоялось интерактивное действо «Время сказочных приключений». В играх и конкурсах приняли участие как дети, так и взрослые.



Как отметил директор МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» Денис Усманов, благодаря новым объектам решается очень важная задача: у детей формируется привычка к здоровому образу жизни.



– Наличие игровых и спортивных площадок во дворах способствует развитию у детей таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость. А главное, они привыкают к активному и здоровому образу жизни, – сказал Денис Усманов.



Проект «Решаем вместе», направленный на выполнение поставленной Президентом России Владимиром Путиным задачи по формированию комфортной городской среды, будет продолжен в 2018 году. Как сообщил губернатор Дмитрий Миронов, на эти цели в Ярославской области предусмотрено 680 миллионов рублей. Обсуждение проектов для включения в программу уже началось.