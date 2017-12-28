Готовность региона к ликвидации чрезвычайных ситуаций во время новогодних праздников сегодня обсудили на заседании областного штаба, которое провел заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко. В режиме видеоконференции участие в мероприятии приняли руководители органов местного самоуправления.



Отмечено, что на период с 29 декабря по 9 января в регионе вводится режим функционирования «Повышенная готовность». Для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в муниципальных образованиях в постоянной готовности должны находиться специализированная техника и бригады.



– В Ярославской области сформирована 401 аварийная бригада общей численностью 2647 человек, – сообщил Виталий Ткаченко. – Приведены в готовность все комплексные силы, которые в случае необходимости должны и могут быть брошены на ликвидацию потенциально возможных аварий. Реагирование должно быть немедленное, без превышения нормативных сроков. Все коммунальные службы, руководители областных департаментов, администраций районов, ресурсоснабжающих организаций перейдут на круглосуточное дежурство. Мы обязаны обеспечить бесперебойную работу объектов инфраструктуры, надежное ресурсоснабжение и безопасность населения.



В каждом муниципальном образовании создан неснижаемый запас топлива на источниках теплоснабжения. Особое внимание уделено проблемным объектам, в частности, поселкам Мокеиха и Октябрь. По сообщению администрации Некоузского района, там сформирован достаточный запас торфа и мазута, поставки будут продолжаться и в праздничные дни.



– Организована круглосуточная работа горячих линий, телефоны которых размещены на сайтах муниципальных районов, – отметил директор областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов. – В случае возникновения аварийных ситуаций граждане также могут звонить на единый номер МЧС 01. Вся информация будет оперативно передана в диспетчерские службы. Процесс протестирован, и жители всей области могут быть уверены, что информация в сжатые сроки будет доведена до соответствующих служб.



Руководителям муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций поручено в случае возникновения аварийных ситуаций обеспечить полноценное информирование жителей региона через средства массовой информации и интернет-ресурсы.