​Инновационный проект студента ЯрГУ им. Демидова стал победителем программы «Умник» Фонда содействия инновациям и получит грант на развитие в размере 500 тысяч рублей.



Автор проекта Егор Гурьянов вместе с командой студентов и преподавателей создал робототехнический комплекс на основе искусственного интеллекта. Алгоритм управляет группой роботов без непосредственного участия человека. Роботы сами могут выбрать траекторию движения с учетом поверхности и наличия препятствий.



Комплекс представляет собой серверный модуль радиосвязи и сборный конструктор, все грани которого не превышают 3,5 сантиметра. Все аналоги либо имеют узкий функционал, либо обладают огромными размерами.



– Нашу разработку можно перенести на мощную технику, которая проходит препятствия в сложных условиях, – рассказал Егор Гурьянов. – Например, при движении колонны машин по дороге им необходимо преодолеть мост. Наш алгоритм позволит без участия человека всей группе машин перестроиться и пройти мост, а после вернуться в исходное положение. Разработка может быть применена в военной, спасательной и производственной сферах.



Поддержку проекту оказывает Корпорация развития МСП Ярославской области. Робототехнический комплекс был представлен на конкурсе инновационных проектов в рамках Ярославского инвестиционного форума и стал одним из победителей.



– Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости поддержки молодых изобретателей, – сказала директор областного департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Прорывные идеи часто рождаются в умах именно молодого поколения. И хотя мы понимаем, что эти проекты еще далеки до внедрения, но у них уже есть работающий прототип.



Галина Пенягина подчеркнула, что сегодня в регионе выстроена система поддержки изобретателей от идеи до полноценного выхода на рынок. Инвестиционный блок Правительства области уже готовит проект Егора Гурьянова к участию в программах поддержки Российской венчурной компании. Также в планах – работа со структурами Министерства обороны РФ.