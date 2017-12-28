​В канун новогодних праздников, 28 декабря, семи многодетным семьям вручены правоустанавливающие документы на бесплатное получение земельных участков в Рыбинском муниципальном районе.



– В соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина в Ярославской области в этом году усилена работа по бесплатному предоставлению в собственность земельных участков отдельным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, – сказал заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – В частности, по инициативе главы региона Дмитрия Миронова запущен упрощенный механизм – без торгов. Благодаря этому землю получили 147 многодетных семей. Понимая, что останавливаться на достигнутом нельзя, мы увеличили темпы формирования участков – удалось сделать в полтора раза больше, чем за предыдущий период. Эта земля будет предоставлена гражданам в 2018 году.



Как рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов, в Рыбинском муниципальном районе отдельным категориям граждан бесплатно предоставлено в собственность 309 земельных участков, из них 95 – в этом году, 14 – без торгов. На очереди – 331 человек, из них 326 – из многодетных семей.



Среди получивших документы сегодня – семья Старковых, в которой воспитываются две девочки и мальчик. Свой дом Старковы будут строить в селе Никольском.



– Участок большой, его площадь 15 соток, – рассказал глава семейства Роман Старков. – Отличное месторасположение. Здесь все рядом: большая школа, амбулатория и клуб. Также к участкам планируется проведение газопровода, то есть вся инфраструктура есть. Остается только построить дом для нашей большой семьи.