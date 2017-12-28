​В Ярославской области продолжается обновление парка школьных автобусов. Один из них в канун новогодних праздников передан Борковской школе Некоузского района. Это первая модель серии «Вектор Некст» в школьном исполнении, выпущенная Павловским автозаводом. И ее презентация состоялась именно в Ярославской области. Несколько недель назад такой же автобус был подарен Великосельской школе Гаврилов-Ямского района.



– Губернатор Дмитрий Миронов поставил перед Правительством региона задачу создать условия для обеспечения качественным образованием всех детей Ярославской области вне зависимости от того, где они учатся – в областном центре или в небольшом населенном пункте, – отметил заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – Обновление автобусного парка сельских школ – одно из приоритетных направлений губернаторской программы «10 точек роста».



В рамках соглашения Правительства Ярославской области и «Группы ГАЗ» в течение 2017 года в школы Ярославского, Первомайского, Гаврилов-Ямского и Некоузского муниципальных районов передано четыре новых современных автобуса. Еще столько же ПАЗов, приобретенных за счет средств регионального бюджета, поступило в школы Даниловского, Тутаевского и Ярославского муниципальных районов. Кроме того, из федерального бюджета профинансирована покупка четырех автобусов, которые в начале 2018 года будут переданы в Борисоглебский муниципальный район.



Как рассказала директор Борковской школы Ольга Соколова, ежедневно школьные автобусы перевозят более 60 детей. Новая машина будет работать на трех маршрутах: село Марьино, село Лацкое и Веретейское сельское поселение.



Автобус современный, комфортабельный, с высокой степенью безопасности. Он рассчитан на 26 посадочных мест: 25 – для детей, одно – для педагога. В автомобиле установлен двигатель экологического параметра «Евро-5», произведенный на ярославском заводе «Автодизель».



В салоне есть кнопки экстренной связи с водителем, багажные полки для ранцев. Согласно последним изменениям в требованиях к перевозке детей автобусы оснащены электроподогревом зеркал заднего обзора и устройством подачи звукового сигнала при движении задним ходом.



– Конечно, мы очень рады такому подарку, – сказала жительница Некоузского муниципального района Анастасия Смирнова. – Дорога в школу для детей будет комфортной и безопасной.