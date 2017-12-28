​В связи со сложными погодными условиями и большим количеством осадков регион переведен в режим повышенной готовности. 28 декабря на заседании областной Комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудили обстановку в находящихся в зоне риска районах – Ярославском, Тутаевском, Некрасовском – и в городе Ярославле.



На настоящий момент подтоплений жилого сектора и объектов жизнеобеспечения нет. Однако предусмотрен комплекс мер, которые будут предприняты в случае ухудшения обстановки и возникновения чрезвычайных ситуаций. Для этих целей в районах подготовлен транспорт, в том числе лодки и катера на воздушной подушке, а также пункты временного размещения людей.



– Сегодня все меры, проводимые в регионе по недопущению подтопления, находятся на контроле Правительства области, – сказал заместитель Председателя регионального Правительства Роман Колесов. – Особенно пристальное внимание мы уделяем зоне реки Рыбинки Некрасовского района, где в течение месяца не работала насосная станция. Эта станция обслуживается ФГБУ «Управление Ярославльмелиоводхоз», находящемся в ведении Министерства сельского хозяйства. Правительство Ярославской области предприняло ряд мер, благодаря которым сегодня станция начала откачку воды. Работа насосов идет в круглосуточном режиме, что позволит исключить подтопление.



Также в ходе заседания обсудили меры по корректировкам сбросов в Рыбинском водохранилище для недопущения подтопления. Кроме того, будет усилен контроль качества питьевого водоснабжения.



В целях обеспечения безопасности населения по всей области продлены запреты выхода людей на лед. В праздничные дни вопросами ограничения выхода на лед будут заниматься специальные административные комиссии. Штраф за выход на лед во время действия запрета составляет 3 тысячи рублей.